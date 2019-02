Operaio derubato in cantiere, il ladro bloccato in fuga

Prima il furto ai danni di un operaio, poi la fuga e l'arresto. É finito in manette grazie alla segnalazione della vittima uno straniero che si è improvvisato ladro nell'Alta.

La vicenda

Ha atteso il crepuscolo e l'imminente fine del turno di lavoro per colpire uno degli operai impegnati nel cantiere di via Verdi a Carmignano di Brenta. Nel tardo pomeriggio il 39enne siriano S.I. ha approfittato di un attimo di distrazione per rubare il portafoglio e lo smartphone al malcapitato lavoratore, che ha provato invano a rincorrerlo prima di chiedere aiuto ai carabinieri. La caserma è a pochi metri dalla zona del furto e grazie alla descrizione della vittima lo straniero è stato rintracciato poco dopo, con ancora addosso il bottino che gli è costato l'arresto immediato.