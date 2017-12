Rubano vestiti e oggetti all'Ovs, denunciate per reato di furto aggravato in concorso

Venerdì, alle 16.30, intervento della volante della polizia al negozio "Oviesse” di Galleria San Carlo a Padova. L'addetto alla sicurezza ha fermato una coppia di cittadine moldave che avevano rubato dei capi di vestiario.

LA DINAMICA.

Le due donne, che avevano sottratto abbigliamento ed oggettistica varia, per un valore commerciale di quasi 70 euro, sono state indagate per il reato di furto aggravato in concorso. La merce, che non era stata danneggiata, è stata restituita al commerciante.