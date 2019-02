Il negozio è affollato e il furto va a segno: elude l'allarme ma finisce in manette

Si è conclusa nelle camere di sicurezza della caserma di Montagnana la domenica pomeriggio di una 50enne, scoperta subito dopo aver messo a segno un furto all'interno di un negozio della Bassa Padovana.

Il colpo

Lucije Mema, nata in Albania ma da tempo residente nella zona di Monselice, ieri si è mescolata ai tanti clienti che affollavano il Centro commerciale Megliadino di Borgo Veneto. Approfittando della ressa di una domenica piovosa, ha puntato il negozio di abbigliamento Ovs. Tra gli scaffali e i camerini è riuscita ad appartarsi e, senza essere vista, ha staccato le placche anti taccheggio da alcuni abiti prima di infilarli nella borsa e inforcare l'uscita senza passare per le casse.

L'arresto

L'allarme non è suonato, ma il suo strano atteggiamento ha attirato l'attenzione dei dipendenti e della sicurezza privata del negozio che hanno chiesto l'aiuto dei carabinieri arrivati da Montagnana. La 50enne è stata intercettata all'uscita del centro commerciale mentre si dirigeva verso il parcheggio. Fermata e perquisita, ha dovuto ammettere le proprie responsabilità e restituire la merce, del valore di circa cento euro, poi riconsegnata al punto vendita. Arrestata per furto aggravato, comparirà davanti al giudice per la convalida del fermo.