Il furto in pieno centro, il tentativo di fuga e l'arresto: manette per un 50enne tunisino

Credeva di averla fatta franca. E invece è stato fermato e arrestato: manette per L.B., 50enne tunisino irregolare, accusato di furto aggravato.

La dinamica

Tutto ha inizio nel pomeriggio di venerdì 19 ottobre a Padova, in piazza Mazzini, quando il nordafricano ruba da un furgone uno zaino contenente un iPad. Al furto, però, assiste anche il proprietario della refurtiva, un 44enne padovano, il quale chiama immediatamente i carabinieri del nucleo operativo radiomobile, che si precipitano subito sul poco riuscendo in pochi minuti a rintracciare e bloccare il ladro, a cui non è riuscita la fuga. Lo zaino e l'iPad sono stati restituiti al legittimo proprietario, mentre per il tunisino è stato convalidato nella mattinata di sabato l'arresto con applicazione della misura cautelare del divieto di dimora in Veneto.