Assistono al furto in casa via cellulare: i ladri tentano di nascondersi in giardino

Grazie al sistema di allarme collegato allo smartphone hanno assistito all'assalto messo in atto ai danni della loro casa e al successivo arresto che ha fatto finire in manette due giovani di 20 e 19 anni.

Il furto

L'episodio si è verificato nella giornata di lunedì a San Giorgio delle Pertiche. Il sistema d'allarme di un'abitazione di via Signoria è entrato in funzione segnalando un'effrazione tanto alla centrale dei carabinieri quanto ai proprietari, che in quel momento erano fuori casa. Mentre i militari si precipitavano sul posto, marito e moglie hanno seguito tutte le fasi del furto compiuto dai due ragazzi che, una volta introdottisi nella villetta, hanno fatto man bassa di contanti, gioielli e tablet.

I sospetti su altri colpi

All'arrivo delle pattuglie i due banditi sono usciti precipitosamente nascondendosi in un angolo del giardino. Una mossa che non è bastata a garantire loro la fuga, poiché entrambi sono stati ammanettati. Il 19enne Isham Major di Merano (Bolzano) e il 20enne Pietro Helt di Cismo del Grappa (Vicenza) avevano addosso gli oggetti rubati dall'abitazione ma anche altra refurtiva, composta di preziosi e cellulari su cui gli inquirenti stanno ora indagando per capire da dove sia stata trafugata. I due giovani appartengono a famiglie di origine nomade e attualmente vivevano all'interno di un caravan nella zona di Paviola di San Giorgio in Bosco. Entrambi sono stati arrestati con l'accusa di furto in concorso.