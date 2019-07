Furto di drink-card a Villa Italia: arrestato 27enne sorpreso negli uffici a frugare

Approfittando della sera e del locale aperto si è intrufolato in alcune stanze adibite a residenza e a ufficio di Villa Italia, la discoteca con piscina di via San Marco, e ha tentato di rubare le tessere per i drink, un cellulare e a forzare una cassaforte. A sorprenderlo è stato un addetto alla sicurezza che ha dato l'allarme.

L'intervento delle volanti

L'episodio si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì nel noto locale nella zona est di Padova. A finire nei guai un ventisettenne di origini chioggiotte che ora vive nella Bassa Padovana, pizzicato alle 3,50 da uno dei buttafuori mentre tentava di rubare cinquanta drink-card, un telefonino Samsung, tentanto di spezzare con la punta di un trapano una piccola cassetta di sicurezza. Bloccato, dopo l'intervento degli agenti, è stato portato nelle celle di sicurezza della Questura, arrestato e scarcerato nella mattina di mercoledì.