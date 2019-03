Furto sventato da un passante: placcato in fuga, il ladro aggredisce i militari

A sventare il colpo e dare l'allarme chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine è stato un passante, che nella notte tra domenica e lunedì ha notato degli strani movimenti all'esterno del bar Alla Rotonda di via Emilia, nella zona industriale della cittadina.

La fuga e l'aggressione

Immediata la chiamata ai carabinieri che sul posto hanno sorpreso un uomo ancora intento ad armeggiare a ridosso di una delle porte dello stabile. I militari hanno chiesto il supporto dei colleghi del Nucleo radiomobile di Abano mentre il bandito, alla vista della pattuglia, ha scavalcato una recinzione sul retro tentando di scappare attraverso i campi. Nonostante l'erba alta i carabinieri sono riusciti a individuarlo e bloccarlo, ma la reazione del fuggiasco è stata violenta. Ha cercato di strattonarli e spingerli perché mollassero la presa ma l'intervento dei rinforzi ha permesso di immobilizzarlo e ammanettarlo.

L'arresto

Trasferito in caserma è stato identificato nel quarantaduenne Fawzi Eimayre, nato in Francia ma da tempo in Italia senza una dimora fissa. Volto noto alla giustizia, ha collezionato una lunga serie di precedenti e di alias, nomi falsi che ha propinato alle forze dell'ordine che in passato tante altre volte lo avevano fermato. Inequivocabile la natura degli oggetti che lo straniero aveva con sé, che ben pochi dubbi hanno lasciato circa le sue reali intenzioni. Calzava un passamontagna e guanti da lavoro, mentre in uno zaino aveva alcuni pesanti oggetti metallici adatti allo scasso, tutti sequestrati. La mancata effrazione e l'aggressione ai carabinieri gli sono costate l'arresto con le accuse di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.