Altro doppio furto: secondo arresto in 24 ore per il ladro seriale del pugno al tabaccaio

Incredibile ma vero: a meno di 24 ore di distanza dal triplo furto operato in pieno centro storico i carabinieri del Norm di Padova hanno nuovamente arrestato per rapina e ricettazione K.E., 19enne di origini marocchine.

I fatti

Succede tutto nel pomeriggio di sabato 28 dicembre, nella centralissima via Roma: il nordafricano stava per rubare un giubbotto del valore di 200 euro dal negozio di abbigliamento “Scout” ma è stato scoperto dai commessi. È scattato quindi il piano B, con il giovane che ha spinto i dipendenti del negozio (senza provocare loro lesioni) pur di guadagnarsi la fuga. Durata però pochissimo, in quanto è stato prontamente bloccato dai militari dell’Arma, i quali hanno provveduto a perquisirlo scoprendo che il 19enne aveva con sé due maglioni e due profumi del valore complessivo di 80 euro, anch’essi rubati. E non da un negozio qualsiasi, bensì da “Zara”, ovvero lo stesso preso di mira il giorno prima. I carabinieri hanno quindi provveduto ad arrestarlo nuovamente e a condurlo nelle camere di sicurezza della stazione di Padova Principale in attesa del rito direttissimo, che si terrà lunedì 30 dicembre.