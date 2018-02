Tenta il furto di uno scooter ma viene colto in flagrante: arrestato in zona Portello

Tenta il “colpo gobbo”, ma viene beccato con le mani... nello scooter: arrestato all'alba A.M., un tunisino di 33 anni per il tentato furto di un ciclomotore.

LA DINAMICA

È accaduto in via Simone Stratico, in zona Portello a Padova: una pattuglia della Polizia ha sorpreso alle ore 06.00 del mattino il nordafricano che cercava di rubare uno scooter, del quale aveva già rotto il bloccasterzo. Il malvivente ha tentato la fuga alla vista degli agenti, i quali sono però riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo. Sono dunque scattate le manette per il tunisino.