Svaligiarono una tabaccheria con un'auto rubata: in casa refurtiva e migliaia di euro

Nelle ultime ora gli agenti della Squadra mobile di Padova hanno arrestato e trasferito in carcere i responsabili del furto che la notte del 15 giugno ebbe come obiettivo la tabaccheria “Tabacchi e Regali” al civico 4 di via Lisbona, nella zona industriale del capoluogo. Il provvedimento d'arresto arriva al termine di una lunga indagine condotta dalla polizia sotto il coordinamento del sostituto procuratore Marco Peraro. Le prove raccolta hanno permesso di inchiodare gli arrestati al luogo e al momento del furto, ma anche di scoprire che per raggiungere il negozio avevano utilizzato una Fiat Punto bianca a sua volta rubata poco prima a Saonara. Fondamentale il supporto delle numerose telecamere di videosorveglianza disseminate nell'intera zona, che hanno aiutato a ricostruire nel dettaglio tutti gli spostamenti dei banditi. Ultimo assist per assodarne la colpevolezza sono state le perquisizioni nelle case dei sospettati, che hanno portato gli agenti a sequestrare seimila euro in contanti e numerosa refurtiva che li collega dunque ad altri colpi.