Ladre in azione al discount: pochi euro di merce e il vizio del furto valgono i domiciliari

Hanno rubato generi alimentari per poche decine di euro, ma oltre a venire scoperte hanno dovuto anche fare i conti col fatto che non era il primo furto che veniva loro contestato. Sono così finite in arresto per opera dei carabinieri due moldave di 39 e 33 anni.

Il furto

La coppia è entrata in azione lunedì all'interno del negozio Prix di Piove di Sacco. Infilatesi tra gli scaffali come clienti qualunque, le due sono riuscite a nascondersi addosso alcune confezioni di generi alimentari e imboccare l'uscita senza spesa, superando le casse senza pagare e fuggendo all'esterno del negozio. I dipendenti del punto vendita si sono però resi conto del furto e hanno tempestivamente chiamato i carabinieri che, inviando sul posto una pattuglia, sono riusciti a rintracciare le due donne. Scoperte con addosso la refurtiva del valore di circa 30 euro, sono state identificate nella 39enne U.T. e nella 33enne O.S. entrambe moldave e pregiudicate per reati analoghi, quest'ultima impiegata come badante presso una famiglia del Piovese. Arrestate con l'accusa di furto, sono state poste agli arresti domiciliari in virtù dei diversi precedenti penali.