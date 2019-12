Settantenne intercettato in zona industriale: la vecchia berlina è carica di eroina

Ha portato a un arresto in flagranza e al sequestro di un discreto quantitativo di droga il servizio antispaccio allestito domenica dai carabinieri della stazione di Padova Principale con la collaborazione dei colleghi del Cio di Mestre.

Il controllo

I militari hanno pattugliato diverse aree di Padova, concentrandosi nella tarda serata sulla zona industriale. É lungo via Uruguay che hanno notato una Lancia K con un uomo al posto di guida. Dopo aver fatto accostare il veicolo, al conducente sono stati chiesti i documenti e ne è seguita una perquisizione dell'abitacolo. All'interno, avvolto nella pellicola alimentare, un "sasso" da circa 30 grammi di eroina pura. Un blocchetto di sostanza allo stato grezzo, che prima di essere immessa sul mercato al dettaglio necessita di essere tagliata e divisa in dosi. Elemento questo che pochi dubbi ha lasciato sul fatto che il guidatore si fosse da poco rifornito dello stupefacente con l'intento di rivenderlo, in proprio o consegnandolo a terzi. Piergiorgio Giraldo, 68enne di Adria (Rovigo) è dunque stato arrestato, mentre la sostanza veniva sequestrata per successive analisi.