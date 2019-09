Lotta allo spaccio, occhi puntati sul parco Iris: pusher appostati tra giovani e bambini

Su disposizione del questore una task force composta da agenti della questura, del reparto prevenzione crimine "Veneto" e della polizia locale si è concentrata sulle aree a più alto tasso di microcriminalità e spaccio della città.

I numeri e l'arresto

Il bilancio è i 86 persone identificate, 24 veicoli e sei locali controllati tra la zona della stazione ferroviaria e i quartieri Arcella e Forcellini. In quest'ultimo in particolare gli agenti si sono concentrati sul parco Iris, uno dei più frequentati del capoluogo in particolare da bambini e ragazzi. Oltre a loro è però meta ambita anche per gli spacciatori, che si appostano in particolare in prossimità degli ingressi. Lì, alle 18 di martedì, la Squadra volante ha arrestato il 28enne nigeriano Happy John, noto pregiudicato scoperto con addosso 13 grammi di marijuana. Processato per direttissima giovedì mattina, è stato condannato a otto mesi con la condizionale.

Una denuncia

Qualche ora dopo, alle 23 di martedì, un'altra volante ha intercettato uno straniero sospetto in piazzale Boschetti. L'uomo, senegalese di 28 anni, aveva con sé 8 grammi di marijuana ed è perciò stato portato in questura per l'identificazione. Dopo il sequestro dello stupefacente è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio.