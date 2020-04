Lotta allo spaccio, arresti e denunce in città durante le verifiche straordinarie

Quaranta grammi di marijuana sono costati un arresto e due denunce a carico di tre spacciatori africani, mentre il soggiorno illegale in Italia è valso la denuncia a due albanesi. A elevare i provvedimenti i carabinieri della compagnia di Padova che giovedì con il IV Battaglione Veneto hanno pattugliato il capoluogo.

Spacciatori

Tra l'Arcella e il Sacro Cuore sono stati sottoposti a controllo due nigeriani entrambi scoperti con addosso della marijuana. Modico il quantitativo in possesso del 36enne O.V., che ne aveva 2 grammi quando è stato fermato in via Istria ma ha opposto resistenza. Più ingente la scorta del connazionale O.I, 25enne residente nella Bassa Padovana che trasportava 13 grammi di stupefacente in via Tunisi. Marijuana, contanti e una sfilza di precedenti per spaccio hanno invece portato il 39enne gambiano Modou Kanij in una cella del carcere cittadino. L'africano è stato fermato in via Ognissanti e gli sono stati sequestrati 25 grammi di droga e 450 euro in contanti racimolati spacciando ma una volta identificato si è anche scoperto l'ordine di carcerazione che lo condannava a un anno e sette mesi da scontare al Due Palazzi per precedenti penali ancora una volta connessi al mondo del traffico di stupefacente.

Irregolari

Nell'ambito dello stesso controllo ad ampio raggio i carabinieri di Vigodarzere hanno rintracciato sul territorio comunale due albanesi di 29 e 24 anni, Z.D. e Z.A. Entrambi erano privi di documenti perché irregolari e sono pertanto stati denunciati.