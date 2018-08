Tentano il furto, ma vengono colti in flagrante dalla vicina: arrestati due topi d'appartamento

Talmente assetati di furti da appropriarsi anche di una dentiera. Ma non avevano fatto i conti con un'insospettabile "detective": due topi d'appartamento sono stati arrestati in flagranza di reato grazie alla segnalazione della vicina di casa dei derubati.

Il colpo sventato

È successo nella notte tra venerdì e sabato a Padova nel quartiere Santa Rita, in via Roberto De Visiani: sono le ore 3.20 quando al 113 arriva la telefonata di una donna, insospettita dalla presenza di una scala a pioli sul muro della casa dei vicini. Una volante accorre quindi sul posto ed effettivamente nota la scala, appoggiata in moda da poter arrivare alla tettoia al primo piano. Il breve appostamento porta i suoi frutti: dopo poco, infatti, viene "neutralizzato" un giovane, seguito dal suo complice. Entrambi pregiudicati: si tratta di un 25 di origini siciliane - già appartenente in passato a una baby gang dell'Arcella - e di un 21enne albanese, arrestati per furto (con sé avevano anche un cacciavite e un borsello). Il malloppo trovato in loro possesso? Due orologi di cui uno da donna in oro, una medaglia e un portachiavi di valore, un accendino, dei pezzi da collezione tra cui monete antiche e appunto una dentiera. Nonché la stessa scala utilizzata per raggiungere e forzare la finestra al primo piano: era difatti stata sottratta da un cantiere nel quartiere Guizza. I padroni di casa non erano presenti al momento del colpo.