Spaccate in centro, catturato il ladro seriale: è uno straniero irregolare di 40 anni

È stato fermato dalla polizia la persona ritenuta colpevole delle spaccate in centro avvenute nelle ultime settimane. I dettagli verranno presentati in una conferenza stampa durante la mattinata. I colpi sono stati una 40ina negli ultimi tre mesi. Già il 5 settembre era stato arrestato un 42enne straniero irregolare che commetteva i furti per comprarsi la droga.

Il fermo

Gli agenti hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per furto uno straniero tunisino di 40 anni pluripregiudicato irregolare sul territorio nazionle, resosi responsabile di numerose spaccate commesse nelle scorse settimane ai danni di esercizi pubblici della città

