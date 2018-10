Spaccate in centro: preso il ladro del colpo di domenica Al Vescovado, è un 51enne padovano

Dopo 24 ore di indagini i carabinieri sono riusciti ad arrestare l'autore della spaccata al Bar Al Vescovado che è avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Si tratta di un pluripregiudicato per rapina e furti. A suo carico ci sarebbero diversi elementi per addebitargli molti dei colpi avvenuti negli ultimi mesi. L'uomo, un 51enne, è stato fermato alle 4 di notte davanti al bar Pani in pieno centro. COn lui aveva un piede di porco, strumenti per aprire le porte e abbigliamento analogo a quello usato per altri furti.

L'arresto

I Carabinieri del Norm della Compagnia di Padova e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno bloccato il pluripregiudicato padovano trovandolo mentre stazionava davanti al Bar “Pani” della centrale via Marsala, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto.

Notizia in aggiornamento