Si trasferisce per evitare l'arresto ma viene "tradito" dalla scuola del figlio: manette nel Padovano

Ci ha provato. Ma gli è andata male: come riporta VicenzaToday, i carabinieri della Stazione di Solagna hanno arrestato D.H., 40 anni. L'uomo è stato rintracciato a San Giorgio in Bosco: su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso il 31 gennaio dal Tribunale di Vicenza per una condanna per furto aggravato in concorso, reato risalente al 2 febbraio 2008 e compiuto a Campo San Martino.

Scovato nel Padovano

Un ordine di carcerazione che però non gli era ancora stato consegnato: già diversi giorni prima dell’emissione, infatti, l'uomo, nato a San Donà di Piave ma residente a Cismon del Grappa, era sparito senza lasciare traccia. I militari dell’Arma della Valbrenta tuttavia non si sono persi d’animo e dopo numerose indagini hanno scoperto che D.H. aveva da poco iscritto il figlio in una scuola del Padovano. Nella mattinata di giovedì i militari di Solagna, dopo aver individuato il suo camper a San Giorgio in Bosco, hanno fatto irruzione: il latitante ha inutilmente provato a nascondersi sotto un cumulo di coperte ma è stato subito arrestato. Ora l'uomo dovrà scontare nove mesi di reclusione nel carcere di Vicenza.