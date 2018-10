Latitante braccato a Verona: in fuga dopo la condanna, si nascondeva in un hotel

Sfuggiva alla giustizia da più di due anni quando è stato individuato dai carabinieri che lo hanno arrestato.

La fuga

Due anni e 520 euro di multa per ricettazione: a giugno 2016 la condanna che su ordine della procura lo doveva portare in carcere. Dietro le sbarre però il 55enne C.M., di origine campana ma residente a Padova, non ci è mai finito. É scappato prima che lo prendessero, facendo perdere le proprie tracce. Fino a ieri, quando i carabinieri lo hanno scovato a Verona.

Il blitz

Lo avevano cercato nel capoluogo euganeo, ma nella sua abitazione non era mai tornato. A inizio ottobre la prima pista concreta, con una serie di avvistamenti nel Veronese. Identificate le persone che avevano contatti con il latitante, i militari li hanno pedinati a Padova, Rovigo e Verona, dove lo hanno sorpreso in un bed&breakfast dove si era rintanato. Certi di trovarlo lì, sono piombati nella struttura e lo hanno ammanettato, portandolo nel carcere di Montorio Veronese dove resterà fino ad aver saldato per intero il suo debito con la giustizia.