Preso a pugni per una sigaretta negata: la brutale aggressione in centro storico

Un brutale pestaggio per un motivo banale ha avuto come vittima un professionista di 59 anni e ha portato all'arresto di un giovane brasiliano.

Il pestaggio

L'aggressione è avvenuta poco prima delle 21 di martedì in via Roma, nel pieno centro di Padova. Il malcapitato stava acquistando un pacchetto di sigarette a un distributore automatico in compagnia di una donna quando si è visto avvicinare da uno sconosciuto che gli ha chiesto una sigaretta. Il 59enne gli ha chiesto di aspettare e di non stargli troppo vicino, viste le attuali disposizioni in materia di contagio. Per tutta risposta il giovane gli ha sferrato un pugno al volto prima di allontanarsi in direzione di Prato della Valle.

L'arresto

La donna che ha assistito alla scena ha immediatamente chiamato la polizia che, raccolta la descrizione del fuggiasco, ha avviato la caccia all'uomo. Grazie alla descrizione fornita dalla vittima, alle telecamere di videosorveglianza e all'avviso diramato a tutte le pattuglie, l'aggressore è stato bloccato in Prato. Identificato nel 28enne brasiliano Francisco Carlos Ramos Junior De Oliveira, residente a Castelfranco Veneto (Treviso) ma di fatto senza fissa dimora, il giovane è stato arrestato per lesioni aggravate. Il 59enne padovano ha quindi raggiunto il pronto soccorso dove gli è stata riscontrata una frattura dello zigomo.