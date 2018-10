Mattinata di follia per un maliano: picchia due poliziotti e termina nel Piovego

Una furia cieca, esplosa all'improvviso: S.D., maliano, è stato arrestato dopo aver aggredito due agenti di polizia, ferendoli.

La dinamica

È successo nella mattinata di sabato a Padova in zona Portello, dietro al parcheggio multipiano vicino a piazzale Boschetti: l'africano è stato avvicinato dai poliziotti per un normale controllo dimostrando subito grande nervosismo. Fino alla reazione sconsiderata: il maliano, infatti, ha aggredito i due agenti, feriti con 20 e 12 giorni di prognosi rispettivamente per la frattura del dito di una mano e per la distorsione di una caviglia, e durante la colluttazione è terminato nel canale Piovego. L'uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e per detenzione ai fini di spaccio, in quanto è stato trovato in possesso di droga. Lunedì 8 ottobre alle ore 11 il processo per direttissima.