Ubriaco e molesto al bar, rompe un bicchiere e ferisce due agenti

Controllato all'interno del bar Pier88 sul lungargine Scaricatore, il nordafricano ha dato in escandescenze rompendo un bicchiere e picchiando due agenti.

Reazione violenta

Era l'1.40 della notte tra giovedì e venerdì, mancava meno di mezz'ora alla chiusura del locale, quando alla centrale operativa è arrivata una richiesta di aiuto per tre stranieri molesti. Sul posto sono state dirottate due volanti: mentre una ne rintracciava due all'esterno, dentro il bar i colleghi hanno trovato Makrem Rhimi. Visibilmente ubriaco, alla vista dei poliziotti ha perso la testa gridando di volersene andare. Inutile tentare di calmarlo a parole: dopo aver mandato in frantumi un bicchiere sbattendolo sul tavolo, ha colpito a testate un agente e cercato di buttare a terra l'altro.

La condanna

Grazie al supporto dei colleghi sono riusciti a neutralizzarlo e portarlo in questura, dove è stato identificato e fotosegnalato Dichiarato in arresto per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, venerdì mattina ha subito il processo per direttissima vedendosi convalidare il fermo e finendo in carcere. I due agenti dopo l'intervento si sono fatti medicare al pronto soccorso dove gli sono stati riscontrati traumi e contusioni con prognosi di cinque e sette giorni.