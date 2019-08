Il controllo innesca la furia di un giovane: calci e pugni agli agenti prima dell'arresto

La richiesta dei documenti da parte di due poliziotti lo ha messo alle strette. Così Benjamin Onute, 27enne nigeriano, ha tentato il tutto per tutto per scappare, fino a colpire gli agenti guadagnandosi le manette.

La fuga

Il controllo è scattato martedì pomeriggio, quando una pattuglia della Squadra volante ha avviato una perlustrazione nella zona di piazzetta Gasparotto sulla scorta di diverse segnalazioni giunte dai residenti. Lungo via Valeri all'imbocco del passaggio San Gaudenzio hanno notato tre uomini e una donna di origine africana. Quando hanno chiesto loro i documenti, tre hanno tranquillamente mostrato il permesso di soggiorno mentre Onute ha tentato di scappare spingendo uno degli agenti.

L'aggressione e il fermo

Con il collega lo hanno raggiunto e bloccato ma il nigeriano si è dimenato tanto da trascinare a terra uno dei due. Dopo una colluttazione in cui lo straniero ha colpito gli agenti con calci e pugni sono riusciti a neutralizzarlo e trasferirlo in questura. Fotosegnalato, si sono scoperti i suoi precedenti per spaccio e violazione delle norme sull'immigrazione, che insieme alla resistenza e alle lesioni hanno portato all'arresto. Per uno dei poliziotti è stata necessaria una visita al pronto soccorso, da cui è stato dimesso con una prognosi di otto giorni per alcune contusioni a un gomito e una gamba.