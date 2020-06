Ferisce più volte un connazionale con un coccio di bottiglia e resiste all'arresto: 25enne nei guai

Un arresto tutt'altro che facile: manette ai polsi per K.O., 25enne di origini nigeriane senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, accusato di lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti

Tutto ha inizio intorno alle ore 23 di venerdì 5 giugno in via Dalmazia, a Padova, quando il nigeriano, dopo un diverbio nato per futili motivi, colpisce con un coccio di bottiglia un connazionale 29enne, anch'egli senza fissa dimora, ferendolo al petto e al braccio destro. Sul posto giungono prontamente i carabinieri del Norm di Padova: il 25enne oppone resistenza all'arresto, ma i militari dell'Arma riescono a bloccarlo e ad ammanettarlo, portandolo poi al carcere di Padova.