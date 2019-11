Dopo lo stalking al fast food, aggredisce e ferisce un artigiano in strada

Una denuncia, un arresto, un'altra denuncia. Tre provvedimenti in meno di due settimane non sono serviti a placare l'ira di Sandro Giraldin, 52enne di Piove di Sacco che dopo quattro irruzioni in un fast food di Corte domenica è stato protagonista di un'aggressione in strada e di un nuovo fermo.

L'aggressione

Se inizialmente il suo accanimento sembrava mirato al locale di kebab della piccola frazione, l'ultimo episodio avalla l'ipotesi di attacchi del tutto immotivati. Il 52enne domenica mattina si trovava lungo la centralissima via Roma a Piove di Sacco. Era visibilmente ubriaco e a farne le spese è stato un artigiano di 48 anni. Quest'ultimo, originario di Arzergrande, si è visto piombare addosso Giraldin, che lo ha aggredito fisicamente lasciandogli una spalla malconcia.

L'arresto

Mentre i presenti avvertivano i carabinieri e prestavano i primi soccorsi al malcapitato, il piovese si è allontanato lungo la strada. I carabinieri del paese, capito immediatamente chi era il responsabile dell'attacco, lo hanno rintracciato poco distante. Giraldin però si è scagliato anche contro di loro, come già avvenuto in precedenza. Immobilizzato prima che potesse fare del male ai militari, il 52enne è finito ancora una volta in caserma, arrestato per lesioni personali e violenza a pubblico ufficiale. L'artigiano ferito nel frattempo è stato medicato al pronto soccorso, da cui è stato dimesso con una prognosi di sette giorni.

I precedenti

Con l'arresto del 10 novembre salgono a quattro gli incontri ravvicinati di Girladin con le forze dell'ordine, tutti negli ultimi venti giorni. Le accuse vanno dalle lesioni alle minacce, dal porto abusivo alla resistenza fino allo stalking per aver minacciato, aggredito e in un caso anche ferito un dipendente del fast food.