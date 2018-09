Prima litigano in strada, poi si 'alleano' contro i carabinieri: arrestata coppia di fidanzati

Mezzanotte di fuoco: i carabinieri di Padova hanno arrestato la 31enne M.G. ed E.R, 43enne di origini slave: la coppia di fidanzati si è resa protagonista di un vero e proprio "show" in strada.

Prima la lite, e poi...

Tutto ha inizio alla mezzanotte di ieri, quando alcuni residenti di via Santi Fabiano e Sebastiano a Padova (nel quartiere Brusegana) hanno chiamato i carabinieri per un'accesa lite in strada. Al loro arrivo sul posto i militari dell'arma hanno effettivamente trovato i due fidanzati (già noti alle forze dell'ordine in quanto entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio e spaccio) che, ubriachi, stavano discutendo animatamente. Ciò che i carabinieri non si aspettavano, però, è il seguito: il 43enne e la 31enne, alla vista dei militari, si sono improvvisamente coalizzati per cercare di scappare. Ma senza successo: bloccati, sono stati arrestati. E la perquisizione ha riservato un'ulteriore sorpresa: la ragazza era in possesso di una bomboletta di gas urticante, tanto che è stata anche denunciata per la detenzione della stessa.