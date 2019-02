Rincasa ubriaco e picchia la compagna: lei racconta il suo calvario dopo anni di violenze

Non sarà più scandita dalla paura la vita di una 40enne che per quasi dieci anni ha dovuto subire le angherie del compagno. Al culmine dell'ennesima scenata ha trovato il coraggio di denunciare.

Personaggio irascibile

Protagonisti della triste e lunga storia di maltrattamenti familiari sono un uomo e una donna di origine straniera ma da tempo residenti nell'Alta Padovana. Qui hanno convissuto fino a martedì nonostante l'uomo, 46enne romeno di professione operaio (le cui generalità non vengono divulgate per salvaguardare la privacy delle vittime ndr), sia noto per il carattere fumantino e l'insana passione per l'abuso di alcol.

Aggressioni e minacce

Ieri per l'ennesima volta è rincasato completamente ubriaco. É bastato incrociare lo sguardo della compagna perché la situazione si facesse incandescente: urla, insulti, minacce pesanti. Poi gli schiaffi sempre più forti, il lancio di qualsiasi oggetto gli capitasse a tiro. Tutto addosso alla donna. Lei è riuscita a chiedere aiuto ai carabinieri che da Cittadella hanno fatto arrivare una pattuglia del Nucleo radiomobile. Nonostante la presenza dei militari l'uomo ha continuato a dimostrarsi aggressivo, costringendoli a bloccarlo perché si calmasse.

Il racconto disperato

Mente lui veniva arrestato e condotto in caserma prima di essere rimesso in libertà, la 40enne si è sfogata snocciolando davanti ai carabinieri il racconto di anni di soprusi, cominciati nel lontano 2010. In attesa di ulteriori sviluppi delle indagini basate sulle testimonianze della vittima, la donna è stata allontanata da casa e sarà seguita da personale specializzato nell'assistenza alle vittime di violenza.