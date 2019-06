Assale la moglie mentre allatta il figlio nato da 15 giorni: arrestato per maltrattamenti

Non la lasciava in pace. Ed è arrivato a sfondare due porte pur di vessarla: M.D., 26enne nato in Germania ma cittadino romeno, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violazione di domicilio aggravata e furto.

I fatti

È successo nel primo pomeriggio di sabato 15 giugno a Padova, nel quartiere Madonna Pellegrina: le volanti della polizia sono intervenute una prima volta intorno alle ore 13.40, recandosi presso l'abitazione di una donna romena di 29 anni la quale aveva richiesto l’intervento del 113 affermando che il marito - già da lei denunciato per maltrattamenti, era sull'uscio di casa intenzionato ad entrare. All’arrivo degli operanti l'uomo si era già allontanato senza aver commesso nulla, ma alle ore 15.15 la donna ha richiesto nuovamente l’intervento della volante perché l’uomo era tornato e stava buttando giù la porta di casa. Gli agenti, nell’avvicinarsi all’obiettivo, hanno notato che il marito stava rincorrendo la moglie sull’argine del fiume Bacchiglione (all'altezza del lungargine Scaricatore) e sono quindi intervenuti bloccando l’uomo, che veniva trovato in possesso del portafoglio della donna, la quale nel frattempo era riuscita a rientrare nel condominio trovando rifugio presso una vicina di casa. In attesa dell’arrivo di una ambulanza del Suem 118 la 29enne ha riferito che mentre lei si trovava in camera da letto intenta ad allattare il loro figlio di 15 giorni il marito aveva sfondato a calci prima la porta di casa e poi quella della camera da letto: facendo ciò, però, il romeno era caduto a terra assieme alla porta e lei ne aveva approfittato per fuggire. Trasportata all’ospedale civile, la donna è stata quindi dimessa con una prognosi di 25 giorni mentre l’uomo è stato accompagnato in Questura e arrestato.