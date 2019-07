Prende il figlio a sediate e lo minaccia di morte per mesi: 63enne arrestato

È stata una terribile escalation di violenza. Ma ora si è fortunatamente conclusa: un 63enne di origine romena è stato arrestato dai carabinieri di Padova per maltrattamenti in famiglia.

I fatti

Vittima delle sue vessazioni il figlio ventenne, che da mesi veniva minacciato di morte e picchiato. Così come accaduto nel pomeriggio di venerdì 5 luglio, quando il padre ha iniziato a prenderlo a sediate per futili motivi colpendolo anche alla testa. Il giovane aveva deciso di non denunciarlo, ma dopo mezzanotte l'uomo ha rincarato la dose. A quel punto i carabinieri sono giunti in zona Montà - dove i due risiedono - prelevando il padre e portandolo in carcere.