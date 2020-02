Picchia la moglie e la chiude fuori: il pestaggio fa scoprire un calvario di violenze

Malmenata, con un labbro rotto e le ecchimosi causate dall'essersi trovata con la testa sbattuta contro il muro. Così, terrorizzata e malconcia, una donna romena di 43 anni si è presentata in piena notte alla guardiola della questura.

L'aggressione

É l'1.20 di martedì quando la straniera raggiunge il corpo di guardia di piazzetta Palatucci. Agli agenti di turno si presenta con una ferita al labbro, si tocca la nuca lamentando forti dolori. Racconta che il marito l'ha picchiata e buttata fuori di casa senza lasciarla rientrare. Il tutto senza motivi concreti, perché era completamente ubriaco. Dice di essere stata colpita, che lui le ha afferrato i capelli sbattendole il capo contro il muro oltre ad averla minacciata di morte.

L'arresto

Una pattuglia della Squadra volante si precipita nell'abitazione della coppia, un appartamento del centro città. All'interno trovano il marito, coetaneo originario dello Sri Lanka e visibilmente alterato dall'alcol. Dai racconti della moglie emerge che quello non era il primo episodio violento tra le mura domestiche: la donna ne aveva già subiti molti altri che non aveva però mai avuto il coraggio di denunciare. Il violento è dunque stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e trasferito in carcere, mentre la compagna veniva portata al pronto soccorso, medicata e dimessa con una prognosi di dieci giorni.