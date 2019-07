Un mese di vessazioni alla moglie, arrestato 27enne dopo le violenze e le minacce

Per un mese ha reso un inferno la vita della moglie, minacciandola, picchiandola e arrivando a scrivere frasi col pomodoro dentro l'abitazione per impaurirla. Un romeno di 27 anni (di cui non vengono fornite le generalità per garantire la tutela della vittima) è stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti in famiglia contro la donna di due anni più vecchia e connazionale.

Violenze sempre più crescenti

L'uomo, che già ad aprile aveva avuto guai con la giustizia quando i carabinieri l'avevano denunciato per resistenza, lesioni e rapina, lo scorso 14 giugno aveva preso a calci la porta di casa, picchiando poi la consorte per la gelosia scaturita dopo l'avvio delle pratiche di seprarazione. Il 21 giugno l'excalation di violenza è proseguita quando ha preso a pugni la ventinoveenne, distruggendo casa e provocandole lesioni per 25 giorni. Quel giorno scattò l'arresto con divieto di avvicinarsi all'abitazione della donna. Dal primo luglio, in barba a quanto ha stabilito il giudice, il marito violento ha continuato a stalkerizzarla, presentandosi a casa, introducendosi all'interno e arrivando a scrivere col pomodoro frasi minacciose tipo "Ti odio". Dopo il susseguirsi di episodi per lui è scattato l'aggravamento della pena ed è stato portato in carcere.