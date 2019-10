Picchia la moglie e la minaccia col coltello, lei è colta da malore e finisce all'ospedale

I lividi, il terrore e un malore che ha portato all'ospedale una donna. A farlo insorgere sono state le violenze causate dal marito, arrestato dai carabinieri.

Il pestaggio e le minacce

É successo nel fine settimana in un'abitazione del centro, teatro di uno spropositato e feroce attacco violento da parte dell'uomo, padovano di 52 anni che vive insieme alla moglie di 62. Nel corso di una furibonda lite lui l'ha insultata, usandole violenza fisica e arrivando a impugnare un coltello con cui l'ha minacciata. Una spirale di violenza a cui lei non ha potuto opporsi e, in preda al panico, le ha causato un improvviso malore.

L'arresto

Arrivata al pronto soccorso, dove è stata assistita e dimessa in breve tempo senza conseguenze fisiche, è però emersa la causa del suo malessere, le cui conseguenze psicologiche sono invece state pesanti. La vittima ha infatti raccontato gli abusi tra le mura domestiche, che hanno fatto scattare l'intervento dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Padova. I militari, a fronte delle prove raccolte, hanno arrestato per maltrattamenti e trasferito in carcere B.F. (le cui generalità complete non vengono divulgate per salvaguardare la privacy della vittima ndr), ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.