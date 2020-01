Aggredisce e ferisce la compagna: per il violento si aprono le porte del carcere

Un uomo maltrattante è finito in manette e uno stalker è stato denunciato al termine di due distinte operazioni condotte dai carabinieri della provincia euganea nella giornata di mercoledì.

L'arresto dopo il pestaggio

A essere arrestato con la pesante accusa di maltrattamenti in famiglia è il 44enne B.C., origini romene ma residente a Vigodarzere. Come appurato dai carabinieri di Noventa Padovana intervenuti mercoledì sera, lo straniero al culmine di un furioso litigio di coppia si era avventato contro la compagna, sue coetanea. Aveva riversato la propria rabbia sulla donna, colpendola e procurandole delle ecchimosi che l'hanno costretta a farsi visitare e medicare al pronto soccorso, da cui è stata dimessa con una prognosi di tre giorni. Nei confronti del compagno violento sono scattate le manette e l'autorità giudiziaria ne ha disposto il trasferimento al penitenziario di Due Palazzi.

Lo stalking dopo la rottura

Una denuncia per atti persecutori ha invece colpito il 37enne di Castelfranco Veneto M.N., nei cui confronti i militari di Tombolo hanno raccolto una lunga serie di prove a conferma dell'atteggiamento molesto verso l'ex fidanzata. Proprio la donna, 29enne di San Giorgio in Bosco, qualche settimana fa aveva chiesto aiuto ai carabinieri per liberarsi delle continue vessazioni del trevigiano. Lo scorso maggio la loro relazione amorosa si era interrotta per volere della ragazza, ma la decisione non è mai stata accettata dall'uomo che da allora l'ha tempestata di messaggi, telefonate e richieste morbose di incontrarsi. Tutti comportamenti che hanno spinto la vittima a sporgere querela consentendo l'apertura di un'indagine che le ha dato ragione e che mercoledì ha visto lo stalker ricevere notifica della denuncia.