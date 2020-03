Massacra la moglie al culmine della lite: braccio rotto e ferite alla testa per la vittima

Gravissimo episodio di maltrattamenti in famiglia nella giornata di domenica nell'Alta Padovana.

Il pestaggio

Una lite di coppia tra de coniugi originari della Moldavia è degenerata al punto che l'uomo, 58 anni, si è scagliato contro la moglie di dieci anni più giovane colpendola ripetutamente con un mattarello in legno. Il diverbio è scoppiato nel primo pomeriggio per motivi che, a quanto ricostruito dai carabinieri, si sono rivelati tutto sommato banali. Ciò nonostante il 58enne è ben presto passato dall'aggressione verbale a quella fisica, impugnando lo strumento da cucina e percuotendo la compagna alla testa. Lei ha disperatamente cercato di difendersi parando i colpi con le braccia, rimediando una frattura dell'ulna e del radio del braccio sinistro, tanto erano forti le percosse.

Le ferite e l'arresto

I primi a soccorrere la 48enne ferita sono stati i sanitari del Suem che appena colto cosa fosse successo tra le mura domestiche hanno allertato i carabinieri. La donna è stata trasferita all'ospedale di Camposampiero dove le sono state refertate una lesione alla testa e la frattura dell'avambraccio con una prognosi di 45 giorni. Nel frattempo i militari hanno ricostruito l'accaduto e arrestato il 58enne A.R. Il pubblico ministero ha disposto che il macedone venisse recluso in regime di arresti domiciliari e, essendo convivente con la vittima, li sconterà nell'abitazione di un parente che risiede in un altro comune e si è messo a disposizione per far sì che l'aggressore non abbia più contatti con la moglie.