Aggredisce e tenta di accoltellare la fidanzata: lui fu al centro di un tentato omicidio

Un filo rosso di violenza ammanta gli ultimi mesi della vita di D.G., 39enne di Monselice. É passato da vittima a carnefice, finendo in carcere con accuse pesantissime per aver maltrattato la compagna. Durante l'estate era invece stato selvaggiamente picchiato a casa della propria madre, rischiando la vita in seno a un'oscura vicenda mai completamente chiarita.

Il pestaggio

Il 39enne (le cui generalità complete non vengono divulgate per selvaguardare la privacy della vittima ndr) è stato arrestato mercoledì al termine di un'indagine seguita dai carabinieri di Monselice dallo scorso 11 ottobre. Quel giorno, come ricostruito dagli inquirenti, l'uomo aveva brutalmente aggredito la fidanzata. Una pioggia di calci e pugni, anche al volto e alla testa, che avevano lasciato tramortita e dolorante la donna. Non le aveva risparmiato nemmeno l'uso di un coltello, con cui l'aveva tagliata di striscio a una coscia prima di scappare. L'intera scena era avvenuta davanti agli occhi terrorizzati della madre della vittima, che aveva chiamato i soccorsi e allertato i militari.

Lo stalking

Nelle settimane in cui D.G. è stato costantemente monitorato per raccogliere prove sufficienti a incriminarlo, l'uomo ha anche messo in atto una costante persecuzione nei confronti della fidanzata, contattandola a ripetizione nonostante lei avesse cercato di troncare ogni rapporto. Il quadro indiziario ha comprovato gli abusi e, recepito dalla procura, ha generato un ordine di carcerazione che ha portato il 39enne in una cella del Due Palazzi. Il monselicense è stato arrestato mercoledì e deve rispondere delle accuse di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesioni personali aggravate.

Il tentato omicidio

L'uomo non è un volto nuovo per le forze dell'ordine, sia per pregressi episodi di minacce e reati contro la persona, sia per un fatto di sangue che lo ha visto recentemente coinvolto. Nella tarda serata del 17 giugno aveva raggiunto a Pernumia l'abitazione della madre, dove vivevano anche il compagno di lei (46enne) e un amico (69enne). I rapporti logori tra patrigno e figliastro sarebbero alla base di una furiosa discussione, al culmine della quale il 46enne e il 69enne avevano massacrato a badilate il 39enne riducendolo in fin di vita.