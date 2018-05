Ricercato per rapina, si nascondeva nella sua abitazione: 45enne arrestato

Ricercato e arrestato dalla polizia di stato. Manette per V.C., 45enne rumeno pregiudicato: sulla sua testa pendeva già un ordine di carcerazione dopo essere stato condannato per una rapina commessa nel 2009.

I fatti

L’uomo, che dovrà scontare quasi 5 anni di carcere, è stato rintracciato nella propria abitazione a Selvazzano Dentro nella mattinata di sabato dagli investigatori della squadra Mobile di Padova. Il provvedimento restrittivo riguarda la rapina commessa dal rumeno nel febbraio del 2009 ai danni di un venditore di kebab di via Avanzo, a Padova: l’arrestato si era recato nell’esercizio commerciale insieme a due connazionali e dopo aver consumato diversi panini e bibite si era rifiutato di pagare l’importo della consumazione, colpendo poi violentemente il proprietario alla testa con una bottiglia e causandogli lesioni giudicate guaribili in 8 giorni. Dopo aver devastato il locale, causando danni per quasi 2mila euro ed aver sottratto 550 euro dalla cassa, era poi fuggito insieme ad i suoi correi. Grazie alla testimonianza della vittima e di altre persone presenti al momento del fatto, il terzetto era stato rintracciato poco dopo da una volante del Commissariato Stanga, che, dopo averli identificati li denunciava per rapina in concorso. Da questa mattina l’uomo (che nel 2012 era già stato denunciato per tentato furto di una bicicletta in un negozio) si trova in carcere.