Più di mezzo chilo tra marijuana, hashish e cocaina: scattano le manette

Erano arrivati a casa sua "semplicemente" per sfrattarlo. E invece l'hanno arrestato: manette per S.F., trovato in possesso di un notevole quantitativo di sostanze stupefacenti.

I fatti

È successo nella serata di venerdì 21 giugno in via Pertile a Padova; i poliziotti si erano recati insieme all'ufficiale giudiziario nella sua abitazione per sfrattarlo ma una volta entrati nell'appartamento hanno subito scovato due barattoli di vetro contenenti "erba". E la perquisizione approfondita ha consentito di ritrovare il resto: 267 grammi di marijuana, 240.5 grammi di hashish e 14 grammi di cocaina, Parte della droga era addirittura nascosta nel bidone della spazzatura, ma lo "stratagemma" non è bastato per evitare le manette.