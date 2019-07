Folle scenata in strada: litiga con la compagna e sfascia l'auto parcheggiata

Ha lasciato attoniti i residenti di via Pellizzo, alla Stanga, la sfuriata del 25enne tunisino Mizar Megaidi finito in arresto sabato sera per resistenza a pubblico ufficiale.

Il litigio e i danni

Tutto è cominciato poco prima delle 19 quando l'uomo, che vive in città, è arrivato nel quartiere a bordo della Fiat Panda della compagna di 30 anni. Erano insieme e stavano litigando violentemente, tanto che il ragazzo una volta sceso ha fracassato a suon di pugni il parabrezza, il lunotto e un finestrino. Non contento, mente inveiva contro la moglie, si è lanciato sul furgone di un 44enne di passaggio che aveva rallentato e poi sull'utilitaria di una 39enne, prendendoli a calci e salendoci sopra.

L'arresto

Calmarlo è stato impossibile fino all'arrivo dei carabinieri intervenuti con pattuglie del Nucleo radiomobile e del Centro di intervento operativo. Anche verso di loro il 25enne si è fatto aggressivo. Aveva bevuto e si è scagliato sui militari per non essere bloccato. Una scelta che oltre a essere inutile ha portato all'arresto. Trattenuto nelle camere di sicurezza, lunedì mattina ha affrontato il processo per direttissima che lo ha condanno all'obbligo di firma quattro volte a settimana.