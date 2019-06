Le fughe continue dalla comunità costano il carcere al 17enne violento

Per liberare i familiari dalle sue continue vessazioni il giudice lo aveva trasferito da Trieste a una casa famiglia padovana. Le sue continue fughe hanno però reso necessaria la carcerazione.

L'inferno tra le mura domestiche

La storia di maltrattamenti che ha al centro il 17enne comincia nel capoluogo friulano. Lì viveva con la madre e due fratelli che erano diventati il suo bersaglio quotidiano. Insulti, minacce, percosse in una spirale sempre più violenta. Tanto che il tribunale nei suoi confronti aveva disposto l'allontanamento da casa e l'affidamento a una comunità protetta. La destinazione prescelta è stata una struttura di Selvazzano.

L'arresto

Il ragazzo però non ha sentito ragioni e fin dal suo arrivo è stato protagonista di ripetute fughe. Un comportamento che ha portato i titolari a informare i carabinieri che a loro volta hanno avvisato l'autorità giudiziaria triestina. Nei confronti del minore è stato emesso un ordine di custodia cautelare in carcere, da dove non potrà più allontanarsi e creare problemi ai familiari. Lo hanno arrestato giovedì pomeriggio i militari di Selvazzano, scortandolo poi al carcere minorile di Treviso.