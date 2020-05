Accampato alla Specola, aggredisce i vigili: era imbottito di droga e contanti

Rocambolesco arresto alle 15.30 di mercoledì da parte della squadra di sicurezza urbana della polizia locale nella zona della Specola. Sotto al ponte Sant'Agostino è stato ammanettato, dopo una lunga resistenza e il ferimento di due agenti, un 40enne tunisino.

La colluttazione

Najib Hamidi, con alle spalle un lungo curriculum criminale in fatto di spaccio di droga, è stato scoperto in un bivacco di fortuna nel corso di un controllo effettuato con l'unità cinofila e il cane Lucky. Quando ha avvistato i vigili urbani lo straniero ha tentato in tutti i modi di non farsi identificare, dando luogo a una violenta colluttazione terminata con il ferimento di due agenti e l'arrivo dei rinforzi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'arresto

Ammanettato, nelle sue pertinenze e nascosti nel giaciglio sono stati reuperati 84 grammi di marijuana, parte dei quali confezionati in dosi, mezzo grammo di cocaina, un bilancino e altro materiale per preparare la droga alla vendita oltre a 870 euro in contanti racimolati spacciando. A fronte delle prove raccolte Hamidi è stato arrestato e giovedì mattina sottoposto al processo per direttissima svoltosi in via telematica. Il provvedimento è stato convalidato e il tunisino colpito dal divieto di dimora in Veneto prima di essere rilasciato.