Si scaglia contro i carabinieri per sottrarsi al controllo: arrestato nigeriano 23enne

Voleva evitare il controllo. Ed è finito in manette: i carabinieri di Abano Terme hanno arrestato J.E., 23enne nigeriano.

L'aggressone

L'extracomunitario (con precedenti per reati contro il patrimonio) è stato trovato all'interno dell'ex hotel Monaco di Montegrotto Terme durante un servizio di controllo alle strutture alberghiere in disuso. Sembrava tutto tranquillo, ma al momento del controllo il nigeriano si è scagliato contro i carabinieri ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali: uno dei militari dell'Arma è stato colpito con un calcio, la prognosi è di 10 giorni.