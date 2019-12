Doveva già essere in carcere, e invece lo trovano al bar: l'arresto è inevitabile

Se ne stava lì tranquillo, come se niente fosse. Ma avrebbe dovuto essere altrove: A.K., 25enne tunisino, è stato arrestato dalla polizia di Padova durante un controllo.

I fatti

Il motivo? L'uomo è risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura presso il Tribunale di Padova il 16 dicembre scorso per spaccio di sostanze stupefacenti, eppure è stato trovato tranquillo e beato all'interno di un bar in via Madonna della Salute. E non è tutto: il nordafricano non avrebbe dovuto trovarsi da tempo neanche in Italia in quanto in precedenza aveva ricevuto un ordine del Questore di abbandonare il territorio nazionale. Per questi motivi il 25enne è stato portato dagli agenti nel carcere di Padova.