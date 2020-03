Viola i domiciliari e le norme anti contagio: scoperto fuori casa a bordo di un furgone

Se i decreti statali impongono di restare il più possibile, per un 71enne di Abano Terme l'obbligo di non lasciare l'abitazione era ancor più stringente poiché l'anziano vi si trovava agli arresti domiciliari.

L'arresto

Giovedì sera i carabinieri della cittadina termale hanno raggiunto il domicilio di Rosario Pezzella nell'ambito di un controllo sul rispetto della misura cautelare. In casa però il 71enne non c'era e immediatamente sono scattate le ricerche per rintracciarlo. Alle 20 lo hanno scovato poco lontano mentre si trovava alla guida di un furgone. Dopo essere stato bloccato nei suoi confronti sono scattate le manette con l'accusa di evasione. Del fatto è stata informata l'autorità giudiziaria che ha disposto che l'anziano fosse ricondotto nel suo appartamento e nuovamente ristretto ai domiciliari in attesa di un eventuale inasprimento della pena.