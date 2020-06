Documenti rubati per dichiarare una falsa nazionalità: le menzogne valgono l'arresto

Sperava di superare indenne un controllo della Squadra mobile, finendo invece arrestato.

L'arresto

Andrei Pislaru, 34enne originario della Moldavia, è incappato in una pattuglia della questura lungo via Tiziano Aspetti all'Arcella. Rintracciato alle 15.30 di domenica, agli agenti ha fornito una patente e una carta d'identità romene che riportavano le generalità di un uomo. Un'ulteriore verifica ha però permesso di appurare che quella persona non era il 34enne, che si era invece procurato i documenti per spacciarsi per romeno trovandosi clandestinamente in Italia. Trasferito in questura e identificato, Pislaru è dunque stato arrestato per violazione delle norme sull'immigrazione nonché per la ricettazione dei documenti che sono finiti sotto sequestro.