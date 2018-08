Spunta una pistola durante la lite nel bar: 42enne arrestato

Tra i due litiganti... spunta una pistola: C.D.P., 42enne, è stato arrestato al culmine di una rocambolesca lite con successiva fuga.

La dinamica

È successo nel primo pomeriggio di lunedì nel bar "Orca Loca", in via Bramante: un ispettore di polizia fuori servizio è entrato nel locale e ha trovato due avventori che stavano bisticciando. Uno di questi era proprio il 42enne, a cui è caduta una pistola dalla tasca proprio mentre l'ispettore cercava di porre fine alla lite. Il poliziotto ha dunque chiamato il 113 provando poi ad inseguirlo, in quanto stava tentando la fuga. Durata però poco: gli agenti, accorsi prontamente, l'hanno bloccato recuperando anche la pistola che aveva nascosto in un cespuglio. E alla richiesta delle generalità è stata fatta un'altra scoperta: l'uomo in quel momento non avrebbe dovuto essere al bar bensì in un ristorante di Chioggia, dove prestava servizio come cameriere su disposizione dell'autorità giudiziaria. La pistola, inoltre, è risultata appartenere ad un signore con disabilità, suo parente alla lontana, il quale ignorava di non averla più nel cassetto. Il 42enne è stato arrestato, mentre il suo parente è stato denunciato per omessa custodia