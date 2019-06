Vano il tentativo di nascondersi e poi fuggire: 24enne arrestato, aveva 6 grammi di eroina pura

Ci ha provato. Ma il tentativo è miseramente fallito: H.T., 24enne tunisino, è stato arrestato dalla polizia di Padova per possesso di droga.

L'arresto

Gli agenti sono entrati nell'ex Pp1, area frequentata da spacciatori e tossicodipendenti, per un controllo. Il nordafricano ha cercato di eluderli nascondendosi in mezzo a dei calcinacci, ma una volta braccato ha cercato la fuga. Entrambi i tentativi, però, non sono andati a segno: il 24enne è stato infatti bloccato e arrestato. Motivo: in tasca aveva un "sasso" da sei grammi di eroina ancora da dividere in dosi.