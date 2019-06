Ventenne arrestato nel giorno del Santo: in casa gli trovano 1.3 kg di hashish

Con il suo atteggiamento aveva subito insospettito i carabinieri. E l'intuizione si è rivelata esatta: un 20enne, studente universitario di Padova incensurato, è stato arrestato in quanto trovato in possesso di 1.3 chili di hashish.

I fatti

È successo giovedì 13 giugno alle ore 18 in Riviera Tito Livo, a poca distanza dalle vie in cui stava per transitare la processione di Sant'Antonio: i carabinieri hanno notato il giovane a causa del suo atteggiamento sospetto decidendo così di fermarlo e di perquisirlo, rinvenendo una modesta quantità di droga. Ben diversa, invece, la situazione nella sua abitazione: i militari dell'arma hanno infatti rinvenuto un chilo e 300 grammi di hashish già suddiviso in panetti e pronto a essere smerciato. Il ventenne (che non è stato visto spacciare direttamente) è finito ai domiciliari e ora ha l'obbligo di dimora con permanenza notturna nella sua abitazione di Padova.