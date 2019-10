25 grammi tra hashish e marijuana, e tanti soldi: scattano le manette per un 20enne

Due sostanze stupefacenti diverse, soldi in abbondanza e tutto il necessario per il confezionamento. Basta sommare tutto ciò per arrivare all'ovvia soluzione: i carabinieri della stazione di Legnaro hanno arrestato per possesso e spaccio di droga E.T., 20enne di Cadoneghe.

I fatti

L'operazione è stata compiuta dai militari dell'Arma proprio a Cadoneghe: il giovane è stato trovato in possesso di 14 grammi di marijuana (in parte contenuta in un barattolo di vetro), 10.8 grammi di hashish e 580 euro - ritenuto provento della vendita delle sostanze stupefacenti - nonché materiale per il confezionamento delle singole dosi. E sono scattate le manette.