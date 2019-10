Diciottenne rapinato in pieno giorno: la polizia interrompe il pestaggio in strada

Dopo il 13enne minacciato con un coltello da due adolescenti in piazza Mazzini e l'anziana picchiata per strapparle la catenina, la zona del Carmine torna a essere teatro di violenze. Per la terza volta dall'inizio del mese, nel pieno pomeriggio si è consumata una rapina in strada.

L'aggressione

L'episodio risale alle 15 di mercoledì, quando lungo via Giotto, diretti ai giardini dell'Arena, si trovavano a passare un 18enne e un'amica. Dovevano raggiungere alcuni coetanei, ma il ragazzo si è visto avvicinare da un altro giovane, mai visto prima. Quest'ultimo, probabilmente alticcio, lo avrebbe afferrato per la maglietta, intimandogli di consegnare portafoglio e cellulare. La vittima si è rifiutata, ma nel tentare di passare l'iPhone all'amica per metterlo in salvo, il bandito è riuscito ad appropriarsene. Il 18enne, deciso a non mollare il colpo, ha reagito venendo però colpito da un pugno.

L'arresto

Nel mezzo della colluttazione provvidenziale è stato l'intervento di una pattuglia del Reparto prevenzione crimine che per caso passava di lì. Gli agenti hanno diviso i ragazzi e pochi minuti dopo, ascoltate le testimonianze, hanno prelevato e trasferito in caserma il 24enne padovano Marcello Camani, fino a ieri incensurato. Inchiodato alle sue responsabilità, il ragazzo è stato arrestato per tentata rapina.

I precedenti

Nelle ultime settimane diversi sono stati gli episodi violenti in zona. Il 30 settembre, proprio in via Giotto all'interno di un parcheggio, una 72enne è stata malmenata e scippata da un uomo, mentre venerdì scorso due 15enne vicentini sono stati arrestati in piazza Mazzini dopo aver rapinato un 13enne della bicicletta sotto la minaccia di un coltellino. Il giorno prima invece, all'esterno del noto bar Baessato di largo Europa, una donna era stata scippata dell'orologio del valore di 15mila euro.