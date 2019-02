Picchiato e rapinato fuori dal bar: i banditi in fuga si nascondono in un locale

Sono in attesa dell'esito del processo per direttissima il 40enne pluripregiudicato T.S. e la 30enne G.C. originaria di Capo Verde. Li hanno ammanettati gli agenti della polizia stradale della Marca nella notte tra sabato e domenica scovandoli in un locale dove si erano rifugiati dopo aver aggredito, picchiato e derubato un 25enne romeno in via Nino Bixio, in centro a Treviso.

L'aggressione

Il ragazzo ha parcheggiato la sua auto lungo la strada all'esterno di un bar. É sceso per pochi istanti, giusto il tempo di comprare le sigarette, e quando è tornato all'esterno ha sorpreso la donna intenta a rovistare nell'abitacolo. É scoppiata una lite e il giovane, riuscito ad allontanare l'africana, è risalito a bordo per allontanarsi. A quel punto si è però avventato sulla sua vettura il 40enne: ha trascinato fuori il ragazzo riempiendolo di calci e pugni, mentre la donna gli rubava portafoglio e chiavi. Poi sono saliti di corsa su una Fiat Multipla e sono scappati a forte velocità.

Ricerche a tappeto

Ferito al volto e senza poter mettere in moto l'automobile, il 25enne ha chiesto aiuto alla polizia fornendo una precisa descrizione degli assalitori e facendo scattare immediatamente le ricerche in tempo reale. La centrale operativa ha attivato le unità sul territorio e visionato i filmati della videosorveglianza pubblica. La svolta è arrivata qualche ora dopo, quando la stradale ha intercettato e inseguito la Multipla. I due occupanti sono scappati a piedi, ma sono stati rintracciati in un locale poco lontano. Nella Fiat c'erano ancora il portamonete e le chiavi del derubato che, uniti al fatto che il ragazzo li ha riconosciuti senza alcun dubbio, ha portato all'arresto immediato.

